Palazzo evacuato per gas via Sant’Ampellio Milano, chiusa viale Cermenate

Secondo le prime informazioni, la perdita di gas è stata avvertita alle 9 circa del mattino di martedì 22 agosto 2017, in via Sant’Ampellio, a ridosso di via Cermenate.

Subito allertati i Vigili del Fuoco, gli uomini del 115 sono sopraggiunti per cercare il punto di rottura di una tubatura.

Vigili del Fuoco e tecnici della A2A stanno utilizzando una ruspa per raggiungere il guasto e, nel frattempo, gli agenti della Polizia locale hanno bloccato al traffico un tratto di via Cermenate.

La palazzina interessata dalla perdita, dove al momento sono presenti circa 15 persone, è stata fatta evacuare.

