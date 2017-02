Partita calcio sospesa per cadavere dentro parcheggio Brescia, forse suicidio

Un pomeriggio drammatico a Nave, in provincia di Brescia, dove nel parcheggio di uno stadio è stato trovato il cadavere di un uomo all’interno di un’automobile.

Il ritrovamento è avvenuto nella medesima giornata in cui, all’interno dello stadio, avrebbe dovuto svolgersi una partita di calcio di seconda categoria ma, il match, è stato subito annullato.

Giunti sul posto i soccorritori e le Forze dell’Ordine, secondo le prime ipotesi degli Inquirenti, l’uomo si sarebbe suicidato inalando ossido di carbonio.

Rimangono in corso le indagini e, per il momento, è stato notificato che non sono stati trovati messaggi per spiegare il tragico gesto.

