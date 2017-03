Pavimento crollato piazza Virgilio Milano, operaio in codice giallo

Secondo quanto comunicato dall’AREU, l’Agenzia Regionale Emergenze Urgenze, è successo in piazza Virgilio, nel centro di Milano: il crollo di una parte di pavimento, con il ferimento contestuale di un operaio di 37 anni.

Secondo le primissime informazioni, non erano ancora le 8.30 di lunedì 13 marzo 2017 quando, all’interno di un edificio, erano in atto alcuni lavori presso un appartamento del quarto piano.

Per motivi ancora da acclarare, è crollata una parte di pavimento, dove si trovava il 37enne.

L’uomo è precipitato nel locale sottostante, riportando diverse lesioni.

Subito chiamato il 118, l’operaio è stato portato all’ospedale di Niguarda: è in Codice Giallo.

