Piante di banane in piazza Duomo Milano, l’assessore Maran: “Tocco esotico!”

Ebbene sì, non è uno scherzo: adesso in piazza Duomo a Milano arriveranno anche.. le piante di banane.

Il nuovo look sarà sponsorizzato da Starbucks, che ha vinto il bando del Comune e difatti aprirà a Milano aprirà il suo primo caffè.

Entusiasta Pierfrancesco Maran (nella foto), neo assessore al Verde nella giunta di Beppe Sala, ed es assessore alla Viabilità sotto Pisapia: “Le piante sempreverdi daranno un tocco esotico alla piazza – ha spiegato entusiasta l’assessore Maran – , mentre gli alberi attualmente presenti verranno ripiantati in altre aree di Milano” ha aggiunto.

Oltre ai filari di banane anche palme e un’alternanza di fiori che “rallegreranno” milanesi e turisti in primavera (con i colori più accesi e rivertenti), e in autunno (con canne cinesi giganti).

