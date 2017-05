Polizia stazione centrale Milano; Maxi controllo, fermati oltre 100 migranti

Blitz della Polizia di Stato iniziato due ore fa circa, presso la Stazione Centrale di Milano, e in questo momento in fase di conclusione.

Secondo le prime informazioni, la Polizia di Stato è presente con equipaggi dei Reparti Mobili di Milano Torino e Padova, con unità cinofile e del Reparto a cavallo della Questura di Milano e con personale della Polizia Scientifica coordinati tutti dal Commissariato “Garibaldi Venezia”. Gli agenti sono attivi in Piazza Duca d’Aosta, via Vittor Pisani, Piazza Luigi di Savoia e Piazza IV Novembre, ove sono soliti persistere cittadini stranieri, persone senza dimora e cittadini italiani con precedenti di polizia.

Gli stranieri hanno inizialmente cercato di scappare, mentre i poliziotti sono riusciti a ricondurne la maggior parte nel piazzale antistante la stazione, caricandoli su appositi pullman al fine di controllarne e verificarne i documenti.

Al momento, sembrerebbe che i fermati siano circa un centinaio.

Il blitz segue le tensioni sempre maggiori relative alla convivenza tra i migranti e non solo la cittadinanza, ma anche le forze dell’ordine. Lo scorso venerdì 21 aprile, infatti, era stata aggredita una pattuglia afferente all’operazione Strade Sicure, coinvolgendo soldati e carabinieri.

Il blitz rientra nelle azioni preventive e di mantenimento della sicurezza sul territorio volute dal Questore di Milano, Marcello Cardona.

L’attività si è avvalsa della chiusura del varco di accesso dalla piazza alla metropolitana MM per agevolare in sicurezza la procedura di identificazione delle persone presenti sulla piazza.

