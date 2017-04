Presunto tentato rapimento fuori da scuola Milano, Aumentata la sicurezza, ma gesto ancora da accertare

I fatti risalgono allo scorso 30 marzo: in tale data una mamma ha fatto denuncia alla Polizia di Stato per un “presunto” tentativo di rapimento della figlioletta, avvenuto fuori dalla scuola Leone XII.

La dinamica è ancora molto confusa, e dalla Questura sottolineano che le indagini sono state subito aperte, ma sono ancora in corso: i motivi del gesto, infatti, sono ancora al vaglio del nucleo investigativo.

Quanto sarebbe certo, per ora, è che uno sconosciuto avrebbe cercato di introdursi all’interno dell’auto dove si trovava a bordo la bimba e, solo grazie alla reazione della nonna della piccola, anch’essa all’interno della vettura, l’uomo è stato messo in fuga.

Martedì 4 aprile la notizia ha cominciato a trapelare, attraverso il tamtam dei genitori e non solo, coinvolgendo oltre al Leone XXII anche altri due istituti: le suore Marcelline di piazza Tommaseo e il polo di via Ruffini, che comprende materne ed elementari.

I genitori degli iscritti, informati ufficialmente della vicenda dalla dirigenza scolastica , sono stati esortati a fare particolare attenzione; contestualmente, l’uomo è stato descritto come di carnagione chiara, bella presenza, circa 170 cm di altezza.

Al momento la sicurezza di fronte agli istituti è stata aumentata, ma non si è esclude che l’accaduto possa ricondursi a fattispecie differenti, non da ultimo un tentativo di scippo.

loading...