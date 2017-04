Presidio sindacati inquilini e confederali 3 aprile 2016 Milano piazza della Scala, protesta contro mancate risposte della giunta Sala

Il presidio è stato organizzato dal Sunia di Milano: lunedì 3 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, i Sindacati degli inquilini e confederali daranno vita a una protesta davanti a Palazzo Marino, in piazza Scala. L’iniziativa si svolgerà a seguito della mancata risposta della Giunta Sala sulla vertenza in corso dei conguagli e oneri accessori 2010-2013, e perché al momento non sono state ottenute risposte sull’esigibilità degli importi.

Nel corso del presidio le organizzazioni sindacali illustreranno le motivazioni della manifestazione e comunicheranno l’esito dell’incontro che hanno ottenuto con l’assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti, fissato nel pomeriggio.

La manifestazione si è resa necessaria perché, dopo anni di contestazioni, migliaia di lettere inviate dagli inquilini, innumerevoli richieste di incontro da parte dei sindacati e mancate risposte, l’Amministrazione Comunale ha deciso lo scorso fine dicembre di fissare al 30 di aprile 2017 il pagamento degli arretrati che gravano a oggi sulle famiglie delle case popolari, con importi che arrivano fino alle migliaia di euro.

Con questo presidio i sindacati inquilini e confederali chiedono l’immediata apertura di un tavolo di confronto per la definizione di un Protocollo di Intesa che preveda:

– la dimostrazione, con pezze giustificative, che il debito sia certo ed esigibile;

– che siano stati interrotti i termini previsti dalle leggi per la prescrizione;

– la definizione di tutti contenziosi sugli arretrati pregressi;

– un accordo sul recupero della morosità con piani di rientro, in base alle capacità economiche degli inquilini;

– ricalcolo del loro debito pregresso in base alle loro effettive condizioni reddituali;

– la presentazione della domanda di contributo di solidarietà da parte degli inquilini, bloccato dal Comune a marzo 2016;

– la definizione di un accordo sulle relazioni sindacali per una migliore gestione di MM.

