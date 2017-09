Processo Beppe Sala per Expo, Procura procede per falso ideologico

Procede l’iter giuridico che vede come protagonista l’attuale sindaco di Milano, Beppe Sala, ex Amministratore Delegato di Expo 2015 Spa: la Procura generale di Milano ha chiesto il processo per falso ideologico e materiale, ma non per quella di turbativa d’asta.

L’iter giuridico si riferisce all’inchiesta relativa all’appalto della ‘Piastra dei servizi’ di Expo; per quanto riguarda l’accusa di turbativa d’asta, che compariva nell’avviso di chiusura indagini, è stata stralciata in vista dell’archiviazione.



