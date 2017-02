Ragazza caduta da centro commerciale Milano, fumare uno spinello può fare così male? Le risposte

L’evento è avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 febbraio 2017: una ragazza di 14 anni è caduta per diversi metri dalla balconata di un centro commerciale, presumibilmente dopo aver fumato uno spinello. La giovane, fortunatamente, ora è fuori pericolo.

Secondo le prime informazioni, la caduta è stata di 6 metri.

Le indagini sono condotte dagli investigatori e dagli agenti del commissariato Greco-Turro della Polizia di Stati e, dai primi accertamenti, sembrerebbe completamente superata la prima ipotesi di un tentato suicidio. Secondo quanto emerso finora, la caduta sarebbe infatti da ricondurre a un incidente, provocato da un malore della 14enne o da una perdita momentanea di equilibrio, proprio mentre la ragazzina si trovava vicina alla balaustra del primo piano.

Gli investigatori, subito sul posto, hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti e degli stessi amici dei quali era in compagnia l’adolescente: chi era con la 14enne, infatti, ha raccontato agli agenti di aver visto la 14enne fumare e hanno fatto riferimento a uno spinello. Da qui la reazione inaspettata della ragazzina.

Soccorsa dagli operatori del 118, la vittima è stata subito ricoverata in terapia intensiva con un lieve trauma cranico e una lesione al polmone non grave ma, secondo i medici, non rischierebbe la vita.

Le indagini rimangono aperte e, al momento, sarebbe stato rintracciato lo spacciatore che avrebbe venduto lo stupefacente ai ragazzi.

APPROFONDIMENTO: Fa così male farsi uno spinello? Per tutte le risposte Leggi:

– Effetti cannabis, marijuana e hashish, conosciamo meglio le ‘droghe leggere’ e vediamo se fanno davvero così male oppure no, soprattutto a giovani e adolescenti

– Come capire se mio figlio si droga, comportamenti e sintomi fisici, e libro scaricabile gratis con tutte le conseguenze dell’assunzione di cannabis