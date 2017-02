Ragazza investita strada Cassanese Segrate, morta sul copo

Un tragico incidente sul quale sono in corso le indagini dei Carabinieri: una ragazza di 17 anni, per motivi ancora da acclarare, si è sganciata la cintura di sicurezza mentre si trovava in auto con il padre, e si è gettata in strada. La ragazza è stata poi tragicamente investita da un camion.

Secondo le prime informazioni, è accaduto a Segrate, sulla strada Cassanese, lunedì 13 febbraio 2017.

Ancora aperte le indagini degli investigatori, che stanno cercando di trovare una spiegazione al gesto della giovane che, all’improvviso, mentre si trovava in auto con il padre si è gettata dalla vettura ancora in corsa, venendo travolta da un autoarticolato che transitava sullo stesso senso di marcia.

Per la giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, ed è spirata per le gravissime lesioni subite durante l’impatto.

