Ragazza investita da treno Cesate, forse suicidio. Contatti per sostegno psicologico gratuito

È successo alla stazione ferroviaria di Cesate, in provincia di Milano: una ragazza di 16 anni ha perso la vita sotto un treno e, secondo le prime ipotesi della Polizia, potrebbe trattarsi di suicidio.

In base alle prime ricostruzioni, il tragico impatto è avvenuto alle 9.05 di martedì 28 febbraio 2017; rimasta senza vita una ragazza di 16 anni.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla Polizia di Stato, subito sul posto; al momento, gli Inquirenti propendono per seguire la strada del suicidio.

