Ragazzi investiti da moto via Zurigo Milano, grave 15enne

Grave un ragazzino di 15 anni, lesioni più lievi per l’amica di 13; le indagini sono in corso

Il drammatico incidente è avvenuto lunedì 11 settembre 2017 a Milano, in via Zurigo: investiti da una moto una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15, entrambi portati in ospedale.

Secondo le prime informazioni, il motociclista, un uomo di 41 anni, era diretto verso il centro città quando, per motivi ancora da acclarare, ha travolto i due ragazzi mentre attraversavano la strada.

L’impatto è stato molto violento: grave il giovane, mentre lesioni minori per l’amica.

In attesa dell’arrivo degli operatori del 118, il motociclista ha prestato soccorso al 15enne, che è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo.

Sul luogo sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia locale, al fine di compiere tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica del drammatico evento.