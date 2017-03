Ragazzino di 15 anni rapinato piazza Loreto Milano, coltello puntato alle 2 del pomeriggio

Il ladro ha avvicinato la vittima in sella alla propria bicicletta; incurante della folla ha sguainato un coltello, per minacciarlo

Un ragazzino di 15 anni è stato rapinato alle 2 del pomeriggio in piazza Loreto: il ladro lo ha minacciato con un coltello, nel pieno della folla della pausa pranzo.

In base a quanto ricostruito, la vittima stava camminando sul marciapiede quando, il rapinatore, lo ha avvicinato in sella a una bicicletta.

Il malvivente, incurante della folla, ha estratto un coltello, con il quale ha minacciato il 15enne e lo ha costretto a consegnargli il suo cellulare.

Una volta ottenuto il bottino, il ladro si è dileguato.

