Ragazzo accoltellato Basiglio, preso aggressore

L’aggressione è avvenuta alle 23,30 circa a Basiglio (provincia di Milano), presso un’area verde in via Manzoni: accoltellato un ragazzo di 23 anni, per motivi ancora da chiarire. La vittima è grave.

Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava fuori da un edificio con alcuni amici.

Sopraggiunto un ragazzo di 27 anni, questi avrebbe preso sotto braccio la vittima, allontanandosi con lui verso una zona dove erano presenti alberi.

Scoppiata una discussione per motivi ancora da acclarare, il 27enne avrebbe poi ferito l’altro con un coltello, colpendolo alle spalle.

La vittima è stata soccorsa e portata alla clinica Humanitas di Rozzano<, dove i medici hanno sottoposto il giovane a un’operazione immediata: le sue condizioni sono gravi, anche se non rischierebbe la vita.

Scattate contemporaneamente le indagini dei Carabinieri, l’aggressore è stato arrestato.