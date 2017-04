Ragazzo accoltellato fuori da discoteca Brescia, è caccia all’aggressore

L’aggressione è avvenuta alle 6 circa del mattino di domenica 2 aprile 2017 a Brescia: accoltellato all’addome un ragazzo di 21 anni, di origine colombiana, portato in gravi condizioni in ospedale.

Secondo le prime informazioni, la vittima avrebbe trascorso la notte in discoteca, assieme al suo aggressore.

Con loro era presente anche la fidanzata della vittima; le discussioni sarebbero iniziate all’interno del locale, proseguendo anche al loro esterno.

Al culmine della lite, l’aggressore avrebbe sfoderato un coltello, con il quale ha colpito più volte il 21enne, ferendolo all’addome.

Il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Poliambulanza, dove i medici lo hanno subito sottoposto a una delicatissima operazione chirurgica.

Portata in ospedale anche la fidanzata del ragazzo, sotto shock per l’accaduto.

L’aggressore è al momento ricercato dalla Polizia di Stato, che ha immediatamente aperto le indagini: il malvivente è accusato di tentato omicidio.

