Ragazzo in bici investito Moglia, 13enne morto in grave incidente

Il drammatico incidente è accaduto nel pomeriggio di giovedì 14 settembre 2017 a Moglia, in provincia di Mantova: investito da un’auto un ragazzino di 13 anni, travolto mentre si trovava in bicicletta.

Secondo quanto spiegato, il minore stava facendo un giro insieme col nonno, quando per motivi ancora da acclarare è sopraggiunta una vettura, che l’ha investito in prossimità di un incrocio.

L’impatto è stato di grande violenza e, il 13enne, è stato sbalzato a terra per diversi metri.

Il conducente della vettura si è subito fermato, ed è sceso per prestare i primi soccorsi.

Purtroppo, nonostante questo e l’arrivo dei paramedici, il ragazzino non ce l’ha fatta, ed è spirato per le gravissime lesioni subite.