Ragazzo investito da auto Cocquio Trevisago, incidente mortale nel Varesotto

Il tragico incidente è avvenuto a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese: investito da un’auto un ragazzo di soli 15 anni, travolto mentre attraversava la strada in via Marconi.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava insieme alla madre quando, all’improvviso, sul medesimo tratto è sopraggiunta un’auto.

Violentissimo l’impatto, a seguito del quale l’automobilista si è immediatamente fermato e ha chiamato il 118.

I paramedici hanno cercato di rianimare il 15enne, sfrecciando verso l’ospedale in una lotta contro il tempo.

Purtroppo, però, le lesioni riportate sono state troppo gravi e, la vittima, non ce l’ha fatta, ed è spirata durante il trasporto.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti gli agenti della polizia locale del Medio Verbano, che hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.