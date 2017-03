Ragazzo investito fuori da scuola provincia di Lecco, gravissimo 12enne di Santa Maria Hoè

È successo in provincia di Lecco, a Santa Maria Hoè: un ragazzino di soli 12 anni è stato investito da un’auto poco dopo l’uscita da scuola, in via Como, e si trova ora in gravissime condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, le lezioni erano terminate da poco e il 12enne aveva salutato gli amici quando, attraversando la strada, per motivi ancora da accertare il ragazzino è stato travolto da una vettura.

L’auto era guidata da una donna che immediatamente si è fermata; l’impatto, tuttavia, è stato violentissimo, e sopraggiunti gli operatori del 118 sono state eseguite immediate manovre d’urgenza.

Il ragazzino è stato trasportato in ospedale in elisoccorso, mentre sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli agenti della locale.

Le autorità hanno quindi eseguito tutti i rilievi necessari ad acclarare la dinamica del drammatico accaduto.

