Ragazzo investito da treno Bellinzona, coinvolti anche altri due amici, tutti di Como

L’incidente è avvenuto a Bellinzona, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio 2017, e ha coinvolto tra giovani comaschi: morto un ragazzo di di 20 anni e un 26enne è rimasto invece ferito mentre attraversavano i binari del treno. Illeso un terzo amico, anch’egli ventenne.

Secondo quanto spiegato dalla Polizia cantonale, per motivi ancora da acclarare i tre ragazzi stavano attraversando una galleria ferroviaria a Bellinzona, nel Canton Ticino (Svizzera).

Sopraggiunto un treno, i tre sono stati travolti, con esiti differenti: un decesso, un ferito, e illeso il terzo giovane.

Subito sul posto gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde, i pompieri e la Polizia della città di Bellinzona; purtroppo, per il 26enne non c’è stato nulla da fare, mentre non desterebbero preoccupazioni le condizioni degli altri due ragazzi.

