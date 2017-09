Ragazzo morto per incidente moto provincia Brescia, aveva 17 anni

Per motivi ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo del proprio mezzo; indagini in corso

È successo a Castelcovati, in provincia di Brescia: tragicamente morto un ragazzo di 17 anni, in un incidente che lo ha visto cadere dalla propria moto.

Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava in sella al proprio scooter quando, per motivi ancora da acclarare, ha perso il controllo del mezzo.

Violentissimo l’impatto con il suolo, lungo una strada di campagna: il 17enne, infatti, si è schiantato a terra.

Nonostante l’intervento del 118, il giovane non ce l’ha fatta, perdendo la vita sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

In atto le indagini delle Autorità preposte, sopraggiunte sul luogo dell’incidente al fine di compiere tutti i rilievi del caso, volti a chiarire la dinamica del drammatico accaduto.