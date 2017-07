Ragazzo si schianta contro albero via Diomede Milano, morto 21enne

È successo alle 2 circa del mattino di lunedì 24 luglio 2017, in via Diomede, zona San Siro: morto un ragazzo di 21 anni, che si è schiantato mentre era in sella al suo scooter.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da acclarare, il giovane ha perso il controllo del proprio mezzo, andando a schiantarsi contro un albero.

L’impatto è stato di grande violenza e, il giovane, purtroppo è deceduto per le gravissime lesioni subite.

Sul luogo, oltre agli operatori del 118, sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno compiuto tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del tragico incidente.