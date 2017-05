Ragazzo scomparso Milano, descrizione e numero per dare informazioni

Il giovane si chiama Andrea e ha 14 anni, disperato l’appello del padre per chiedere aiuto a chiunque sapesse qualcosa di utile per ritrovarlo

Il ragazzo, di 14 anni, è scomparso dalla sua abitazione di Milano nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 maggio 2017: il padre ha lanciato un appello a chiunque avesse informazioni utili per il suo ritrovamento.

Andrea ha i capelli lunghi, castano chiaro e gli occhi color nocciola. Secondo quanto spiegato dallo stesso padre in sede di denuncia al commissariato Greco-Turro della Polizia di Stato: “Ci siamo accorti della sua scomparsa ieri mattina, quando ci siamo svegliati per andare a lavorare – ha spiegato l’uomo -, ma solo ieri sera ci siamo accorti anche che aveva preso del denaro e una vecchia bicicletta, mentre ha lasciato a casa il telefono cellulare, gli occhiali da vista e i documenti”.

Il padre ha ricordato che il figlio indossava una camicia a quadri grigio scuro e bordeaux, dei jeans azzurri, un paio di All Star bianche: “Siamo davvero preoccupati – ha aggiunto – nessuno dei suoi amici o conoscenti, che la Polizia ha già sentito, ha saputo dare elementi utili al suo ritrovamento”.

Chiunque abbia informazioni che possano portare al ritrovamento del giovane è invitato a chiamare il numero unico di emergenza 112.