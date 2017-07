Ragazzo tunisino accoltellato Cislago, arrestato connazionale

L’omicidio risale al 25 giugno scorso: la vittima è un ragazzo di 25 anni tunisino, accoltellato a Cislago (in provincia di Varese). Il presunto responsabile sarebbe un connazionale di 31 anni, ora arrestato.

Secondo quanto spiegato dai Carabinieri, le indagini sono state aperte subito, a carico dei militari del comando Provinciale di Varese.

Ieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), il connazionale della vittima è stato arrestato in serata all’aeroporto di Malpensa (Varese).

L’uomo era appena atterrato da un volo proveniente da Tunisi: atteso dai Carabinieri, per lui sono scattate le manette.