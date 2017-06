Ragazzo ucciso a coltellate Cislago, lite fuori da un bar

Un ragazzo di 25 anni, tunisino, è morto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno 2017 a Cislago, in provincia di Varese, dopo essere stato ferito alla gola con un corpo contundente, forse i cocci di una bottiglia di vetro.

Secondo le prime informazioni, l’evento si è svolto all’esterno di un locale pubblico; qui, per motivi ancora da acclarare, sarebbe scoppiata una lite.

Complici l’alcol e lo stato di ebbrezza, la situazione è velocemente precipitata, finché un aggressore ha colpito il 25enne al collo, presumibilmente con una bottiglia rotta.

La vittima, risultata irregolare e nota e alle forze dell’ordine, è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Saronno: gli operatori hanno cercato di rianimare il giovane che, portato all’ospedale di Saronno in codice rosso, è spirato per le gravissime lesioni subite.

Sul luogo dell’accaduto sono sopraggiunti i Carabinieri, che stanno conducendo tutte le indagini del caso.