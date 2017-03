Rapina farmacia via Porpora Milano, irruzione in pieno giorno

È successo mercoledì 22 marzo 2017 in via Porpora, poco distante da piazzale Loreto e via Padova: rapina ai danni di una farmacia in pieno giorno.

Secondo quanto ricostruito, erano le 13,15 quando un uomo ha fatto irruzione nell’esercizio, con il volto parzialmente coperto dal cappuccio di una felpa.

L’uomo ha quindi minacciato la farmacista di 27 anni, costringendola a consegnargli tutto l’incasso: 200 euro.

Ottenuto il bottino, il rapinatore si è dileguato correndo.

Invitiamo negozianti, cittadini, residenti e comitati a scriverci a redazione@cronacamilano.it per raccontarci le problematiche del proprio quartiere. Vi daremo voce.

Leggi anche:

Rapina farmacista piazza Ovidio Milano, botte da orbi in strada e in pieno giorno

Rapine in farmacia Milano via Grigna e via Alcuino, due colpi in 10 minuti

Rapina farmacia via Airolo Milano, quarto colpo nello stesso esercizio

Rapina farmacia via Marco d’Agrate Milano, ruba l’incasso ma paga il collirio da 5 euro

Aumento furti in farmacia Milano, fenomeno allarmante, nonostante la diminuzione delle rapine