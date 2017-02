Rapina gioielleria Eleuteri via Sant’Andrea Milano, due arresti

Sono stati arrestati due degli autori della rapina avvenuta lo scorso 21 settembre in via Sant’Andrea a Milano, presso la gioielleria Carlo Eleuteri.

Secondo quanto riferito dalla Squadra mobile di Milano, i malviventi sono entrambi di origine serva e hanno 29 e 30 anni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due banditi avrebbero seguito le modalità di azione della banda dei “Pink Panthers”: un gruppo di rapinatori che ha colpito gioiellerie delle maggiori città europee.

Nel caso milanese, il colpo era stato effettuato in pieno pomeriggio, nel cuore del quadrilatero della moda, tra via Montenapoleone e via della Spiga.

Particolarmente cruente le modalità di azione, poiché i ladri avevano fatto irruzione nella lussuosissima gioielleria senza minimamente preoccuparsi dei passanti, e ne avevano aggredito la commessa, legandola a polsi e caviglie.

Fatta poi razzia dei preziosissimi gioielli presenti in boutique, i rapinatori si erano dileguati.

Leggi anche:

Turista derubata via Montenapoleone Milano, continuate a scriverci

Bancomat manomessi banca via Montenapoleone Milano, lima in mano in pieno pomeriggio

Vigilanza privata Montenapoleone Milano e nuovo furto in appartamento via Muratori, la sicurezza meneghina è in caduta libera