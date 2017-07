Rapina negozio telefonia corso Genova Milano, vetrina sfondata con auto

È successo nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio 2017 in corso Genova, a Milano: ignoti hanno sfondato la vetrina di un negozio di telefonia, mettendo a segno la cosiddetta spaccata. Bottino da circa 60mila euro.

Secondo quanto spiegato, erano quasi le 3 del mattino quando, i ladri, hanno abbattuto la vetrina dell’esercizio, con un botto tale da svegliare un residente.

I malviventi, penetrati nel negozio, hanno razziato circa 200 smartphone e oltre 2mila euro in contanti, per darsi poi alla fuga.

In base alle prime ricostruzioni, la banda sarebbe stata composta da 4 persone, tutte al momento ricercate.

Dalle prime stime il valore della refurtiva sarebbe di circa 60mila euro.

