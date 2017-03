Rapina via Montebello Milano, negoziante minacciato con coltello alla testa

Una rapina con tanto di coltello nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio 2017, in via Montebello, a pochi passi da via Brera. Vittima un negoziante di 40 anni, minacciato da una coppia che ha rubato una pelliccia.

Secondo quanto spiegato dalla Polizia, i due ladri, un uomo e una donna, sono entrati nell’esercizio, di capi d’abbigliamento vintage.

La donna ha quindi preso una pelliccia, indossandola.

A questo punto è intervenuto il negoziante, che ha spiegato che il capo costava 10.000 euro; la risposta dell’uomo, tuttavia, è stata chiara: “Per noi è gratis”.

Nello sgomento della vittima, l’aggressore ha quindi estratto un coltello e l’ha puntato alla nuca del negoziante.

Ottenuto il bottino, la coppia di malviventi si è data poi alla fuga, a piedi.

La vittima ha denunciato l’accaduto alla Polizia, descrivendo i due e sottolineandone l’accento dell’est.

