Rapine corso Como Milano, tre casi in una notte. Le vittime sono tutte ragazze

Un weekend di rapine a Milano, consumate in particolare nella zona di Corso Como: tre le vititme depredate in altrettanti episodi, tutte ragazze.

Secondo quanto spiegato, le aggressioni sono avvenute nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2017.

Erano le 2,30 del mattino di sabato quando, una ragazza di 29 anni, è stata avvicinata tra via Tocqueville e corso Como da tre uomini, presumibilmente stranieri.

Gli aggressori hanno cercato di strappare la borsa dalle mani della giovane, dandosi poi alla fuga.

Poco dopo, e sempre nella medesima zona, la vittima è stata una ragazza di 24 anni.

In questo caso il malvivente, un giovane dalla carnagione scura, ha finto di abbracciare la ragazza, rubandole il cellulare e poi fuggendo.

Anche la terza vittima è una ragazza, di 25 anni; la giovane era seduta su un muretto e, il ladro, l’ha avvicinata correndo, strappandole la borsa e poi dileguandosi.

Invitiamo tutti i lettori a scriverci a redazione@cronacamilano.it: raccontateci se nel vostro quartiere vi sentite sicuri, ed eventuali problematiche di degrado. Con la massima protezione della privacy, daremo voce a tutti i cittadini.