Rapine farmacie Milano, arrestato rapinatore seriale

Sei colpi in due mesi; continuate a scriverci se a Milano vi sentite sicuri a redazione@cronacamilano.it

Le indagini sono state eseguite dagli agenti del Commissariato “Porta Ticinese” della Polizia di Stato: in arresto un uomo di 35 anni, accusato di aver rapinato 6 diverse farmacie a Milano.

Secondo quanto emerso, i colpi sono stati commessi tra ottobre e dicembre 2016, ad opera di un unico soggetto.

L’uomo arrestato è italiano e ha 35 anni; l’ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata in carcere, poiché già detenuto per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti.

Scriveteci: scriveteci a redazione@cronacamilano.it e raccontateci se vi sentite sicuri nel vostro quartiere, o nel quartiere dove lavorate. Daremo voce a cittadini, residenti e comitati.

Leggi anche::

Alviero Martini rapinato in piena mattina via Filzi Milano, “Sindaco Sala, questo degrado va fermato”

Rapina farmacista piazza Ovidio Milano, botte da orbi in strada e in pieno giorno

Rapine in farmacia Milano via Grigna e via Alcuino, due colpi in 10 minuti