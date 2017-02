Record arrivi migranti in Italia, Lombardia con maggior numero di accoglienze. Classifica

Negli ultimi 40 giorni sono stati registrati 9.349 sbarchi di migranti: il 13% sono entrati in Lombardia. Fanalino di coda la Valle d’Aosta, con lo 0,2% di accoglienze

Emergenza migranti in Lombardia, regione italiana con il record di accoglienze in Italia.

Secondo gli ultimi dati, tra il primo gennaio e il 7 febbraio 2017, sono stati 9.349 i migranti sbarcati sulle coste del nostro Paese.

Secondo il Ministero dell’Interno, già il dato in sé attesta l’aumento degli arrivi rispetto allo stesso periodo nel 2016, quando a sbarcare furono 6.030 migranti, e nel 2015, quando le presenze si attestarono “appena” a 3.709 persone.

Sempre secondo i dati ufficiali, la Regione con il record di accoglienze è la Lombardia, che si attesta al 13% dei migranti.

Secondo posto al Lazio, seguito da Veneto, Piemonte, Campania e Sicilia(8%), Emilia Romagna e Puglia(7%), Liguria, Sardegna, Calabria, Friuli , Marche(3%), Abruzzo, Molise e Umbria,(2%), Bolzano e Trento(1%).

Fanalino di coda la Valle d’Aosta, con lo 0,2%.