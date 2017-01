Report Polizia Stradale Lombardia 2016: dati incidenti, infrazioni, patenti ritirate, droga e alcoltest

Si è abbassato il numero degli incidenti mortali in Lombardia, ma è in aumento quello dei sinistri in generale: questo ciò che emerge dal report della Polizia stradale sugli incidenti avvenuti nella nostra regione nel 2016.

GLI INCIDENTI NEL 2016 – Stando ai numeri ufficiali, il 2016 ha registrato, in Lombardia, 9.292 incidenti, con un +10,12% rispetto ai 8.438 del 2015.

INCIDENTI MORTALI – Meglio il rapporto, invece, circa gli incidenti mortali: nel 2016 stati 100 rispetto ai 128 del 2015 (-21,88%).

INCIDENTI CON LESIONI – Un aumento è stato rilevato anche per gli incidenti con lesione, che vedono il dato del 2016 attestarsi a 4.645 casi, contro i 4.393 nel 2015.

INCIDENTI CON DANNI – Freccia in su anche per gli incidenti con danni, arrivati a 4.447 lo scorso anno, rispetto ai 3.917 del 2015.

INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – Sono state 143.517 infrazioni al codice della strada rilevate dalla pattuglie della Polstrada, nel 2016, in Lombardia:

– 10.391 per eccesso dei limiti di velocità,

– 5.919 per non aver usato l’auricolare o il vivavoce alla guida,

– 10.238 per mancato uso delle cinture di sicurezza

– 4.893 per guida in stato di ebbrezza.

PATENTI RITIRATE – Ritirate 8.675 patenti e decurtati complessivamente 241.577 punti.

ALCOL E DROGA TEST – Le pattuglie hanno svolto 157.649 controlli con alcol test o test antidroga, nel dettaglio:

– 4.893 i casi di soggetti sanzionati perché al volante in stato di ebbrezza

– 281 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

INTERVENTI DI SOCCORSO – Sono stati 55.354, in fine, gli interventi di soccorso eseguiti dagli agenti della Polfer nel 2016, sul territorio di Lombardia.