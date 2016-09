Ricattato per foto extraconiugali Brescia, Carabinieri arrestano estorsore

Non solo ricatti in rete, ma anche ricatti per la vita “reale”, a causa di fotografie o presunte tali: in trappola un imprenditore di Brescia caduto nelle grinfie di un estorsore di 47 anni, e del suo complice, entrambi italiani.

Secondo quanto spiegato dai Carabinieri di Bussolengo (Verona), il 47enne aveva avvicinato la vittima fingendo di essere un investigatore privato. Così presentatosi, ha poi sostenuto di essere in possesso di alcune fotografie ritraenti la vittima in una relazione extraconiugale e, pertanto, ha chiesto dei soldi all’imprenditore.

Il ricatto non si era esaurito lì, e la vittima era stata costretta a versare più pagamenti finché, disperato, l’uomo si è recato in commissariato per chiedere aiuto.

A questo punto, i Carabinieri hanno organizzato un nuovo pagamento, eseguito dalla vittima con banconote appositamente segnate dai militari.

Al momento della consegna, il ricattatore e il suo complice hanno ricevuto l’imprevista sorpresa: il primo è stato arrestato con l’accusa di estorsione in flagranza di reato, mentre il secondo è stato denunciando a piede libero.

