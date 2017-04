Ricerca fondi per operare gatta di tumore: storia di Tigrona. Come contribuire, foto, link, info

Riportiamo di seguito la lettera accorata inviata alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) dalla “mamma umana” di Tigrona, una micia che verte purtroppo in delicate condizioni fisiche e necessita di un’operazione per salvarla da un tumore. La nostra lettrice ha lanciato una raccolta fondi: anche pochi euro sono utili per far operare la gattina.

“Buonasera, questa è la storia di Tigrona, raccontata dalla sua mamma umana:

Circa tre anni fa Tigrona aveva una massa grossa almeno 2 cm di circonferenza all’interno dell’orecchio sulla parte visibile. Abbiamo fatto un intervento per rimuoverla e si rivelò benigna. Da allora però ha sempre sofferto di otite cronica che andava e veniva: appena stava senza cure per qualche giorno, l’otite tornava pesantemente e produceva cattivissimo odore e pus nero; oltretutto ha avuto pure gli acari della rogna, incubati a causa dell’otite già presente (ma almeno quelli ora sembrano debellati).

Per tre anni siamo andati avanti con la pulizia delle orecchie dal veterinario, gocce, antibiotico, cortisone, antinfiammatorio e quant’altro.

Dopodiché, circa 2 mesi fa la Gatta era arrivata a sbandare e cadere ogni 2 passi, non riuscendo più nemmeno a saltare su una sedia (la Gatta da 3 anni ormai sta solo in casa per non farle sporcare l’orecchio, mentre prima usciva), quindi siamo subito corse ai ripari di nuovo con antibiotico, cortisone, gocce, ecc.: visto che la cosa non passava abbiamo deciso di fare tutte le analisi del caso, vale a dire analisi del sangue filv e felv ecc.

Dalle analisi del sangue (che per il resto ci hanno riferito essere “perfette” pur avendo 20 anni) è emerso un valore sospetto, quindi abbiamo deciso di prelevare dei campioni per fare l’esame citologico tramite un piccolo intervento.

Dall’esame citologico è emerso un carcinoma squamoso; ha anche un linfonodo ingrossato sotto la bocca (sotto al mento diciamo) che indica che il carcinoma possa essersi diffuso anche altrove e quindi il veterinario ci ha consigliato di andare a fare una consulenza da un oncologo veterinario. L’oncologo veterinario, a sua volta, ha consigliato di eseguire un esame diagnostico per stabilire almeno la stadiazione del tumore, così da capire come sarebbe meglio procedere: se fare un intervento, oppure se la situazione è troppo avanzata e quindi procedere con una chemioterapia metronomica palliativa a basse dosi per tutta la vita.

Ci ha anche detto che quando questo tumore arriva alla bocca per l’animale non c’è più niente da fare, ma noi non siamo ancora a questo punto.

La Gatta, a parte l’orecchio, sta bene: mangia, fa le fusa, fa i bisogni e si affaccia alla finestra.

Nel frattempo, mentre racimoliamo la cifra necessaria per l’esame diagnostico, abbiamo già prenotato una prima confezione di prova di chemioterapia, anche per vedere se la micia riesce a sopportarla.

Solo per fare la tac completa di citologico, emogas ecc servono 650€, l’eventuale intervento sicuramente avrà un prezzo altrettanto alto…senza contare le medicine di chemioterapia”

Questo è il link della raccolta fondi https://www.gofundme.com/help-save-tigra

In allegato le informazioni sugli esami e sul preventivo della tac.

A tutti quanti vorranno aiutare, anche con un piccolo contributo, grazie con tutto il cuore!

