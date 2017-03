Ringraziamento Papa dopo visita a Milano, “Vi ringrazio tanto cari milanesi”

Il ringraziamento del Santo Padre al termine dell’Angelus in San Pietro, “A Milan si riceve con il cor in man. Grazie”

Si è conclusa con pieno successo la visita di Papa Francesco a Milano; nessun contrattempo e macchina della sicurezza pronta ad intervenire.

Il Santo Padre, la domenica successiva al suo incontro milanese, al termine dell’Angelus in San Pietro ha salutato gli adolescenti del decanato Romana Vittoria e ha colto anche l’occasione per ringraziare la capitale meneghina e tutti i suoi cittadini :“Vorrei ringraziare il cardinale arcivescovo e tutto il popolo milanese per la calorosa accoglienza di ieri – ha detto Papa Francesco –. Veramente, veramente mi sono sentito a casa, e questo con tutti, credenti e non credenti. Vi ringrazio tanto cari milanesi e vi dirò una cosa: ho constatato che è vero quello che si dice, a Milan si riceve con il cor in man. Grazie”.