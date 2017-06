Rischio Blue Whale, consigli Polizia Postale per genitori e figli

15 consigli per genitori e figli, per sapere quali possono essere i 'sintomi' nei giovani, e per evitare di restare coinvolti - o di coinvolgere qualcuno - nel meccanismo del Blue Whale

Un rischioso fenomeno social che viene dalla Russia, adolescenti in pericolo e genitori in allarme. Se ancora non si hanno dati certi sulla reale portata e, soprattutto, sul coinvolgimento dei giovani italiani nella tristemente ormai famosa sfida del ‘Blue Whale’, è bene comunque correre ai ripari, magari prestando attenzione a tutti quei comportamenti che potrebbero essere indice di un disagio. Per questo, la Polizia Postale ha stilato una lista di 15 consigli per genitori e figli, utili per sapere da un lato come approcciare al problema e quali possono essere i ‘sintomi’ nei giovani, e dall’altro per evitare di restare coinvolti – o di coinvolgere qualcuno – nel meccanismo malato della ‘balena blu’ e delle sue eventuali conseguenze. Ecco quali sono.

AI GENITORI:

Aumentate il dialogo sui temi della sicurezza in Rete: parlate con i ragazzi di quello che i media dicono e cercate di far esprimere loro un’opinione su questo fenomeno

Prestate attenzione a cambiamenti repentini di rendimento scolastico, socializzazione, ritmo sonno-veglia: alcuni livelli della sfida prevedono di autoinfliggersi ferite, di svegliarsi alle 4,20 del mattino per vedere video horror, ascoltare musica triste

Se avete il sospetto che vostro figlio frequenti spazi web sulla Balena Blu-Blue Whale parlatene senza esprimere giudizi, senza drammatizzare né sminuire: può capitare che quello che agli adulti sembra ‘roba da ragazzi’ per i ragazzi sia determinante

Indurre qualcuno a compiere azioni dolorose e pericolose, così come dichiarare emergenze che non esistono, può essere reato: quello che sembra uno scherzo può diventare un rischio grave per chi è fragile o troppo giovane

Se vostro figlio sta passando un periodo di forte fragilità, non esitate a confrontarvi con gli specialisti che lo seguono, chiedendo loro quali strategie potete adottare per ridurre il rischio che si lasci coinvolgere nella sfida Blue Whale

Se vostro figlio vi racconta che c’è un compagno che partecipa alla sfida Balena Blu-Blue-Whale, non esitate a comunicarlo ai genitori del ragazzo se avete un rapporto confidenziale, o alla scuola se non conoscete la famiglia; se non siete in grado di identificare con certezza il ragazzo in pericolo recatevi presso un ufficio di Polizia o segnalate i fatti alla Polizia Postale Blue Whale, arriva il pulsante stop AI RAGAZZI: