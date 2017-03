Rissa largo Cairoli Milano, tre minorenni accoltellati

Chi pensa che il centro di Milano sia una “bolla” lontana dalla criminalità della periferia, sbaglia di grosso: aggressioni, spaccio, violenze sessuali e, ultimo episodio, una rissa in largo Cairoli, durante la quale tre minorenni sono stati feriti a coltellate.

Secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto poco dopo passata la mezzanotte tra sabato 18 e domenica 19 marzo 2017; le vittime sono tre ragazzini minorenni, in compagnia di due peruviani.

Il gruppo ha iniziato a discutere animatamente con un secondo gruppo, composto da ragazzi maggiorenni e minorenni filippini.

Per motivi ancora al vaglio delle autorità, la situazione è velocemente peggiorata, finché dalle parole si è passati ai coltelli.

Le vittime sono tre 17enne italiani: uno in maniera grave anche se non è in pericolo di vita, portato in codice rosso al Niguarda. Gli altri due feriti invece sono stati trasportati, in codice giallo, al Fatebenefratelli.

La Polizia di Stato ha sequestrato il coltello usato per le aggressioni e ha indagato sette giovani: i tre feriti, due filippini e due peruviani.

