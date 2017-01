Ruba scooter e chiede riscatto Como, Carabinieri si presentano al posto della vittima

Non è il primo caso di furto con riscatto, un fenomeno utilizzato da malviventi che cercano di ricavare danaro nel minor tempo possibile. Per tale motivo è stato arrestato un uomo di 33 anni per tentata estorsione.

L’ultimo episodio è accaduto a Como: un uomo nella scorsa notte ha rubato lo scooter di una pizzeria. Passata circa mezz’ora, il ladro ha poi telefonato al proprietario, chiedendo 100 euro per restituire il veicolo.

Il piano, però, è andato male, perché la vittima si è prontamente recata dai Carabinieri, spiegando l’accaduto.

I militari hanno quindi organizzato l’incontro per il pagamento ma, al posto del proprietario dello scooter, si sono presentati loro, e il malvivente è finito in manette.