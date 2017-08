Sagra Sere d’Estate a Cesate 4 – 27 agosto 2017, anche a Ferragosto specialità e musica

Per i giorni più caldi dell’anno, divertimento e musica per tutti. Info e contatti anche per Ferragosto

Da venerdì 4 a domenica 27 agosto 2017 (tutti i venerdì, sabato e domenica), dalle ore 19:00 alle ore 01:00, si svolgerà la festa aperta a tutti Sere d’Estate a Cesate (Mi), presso il centro sportivo Sporting Cesate di via Dante, 72.

Tante le specialità che si possono gustare, tra musica dal vivo, dance anni 70′ 80′ 90′, liscio e country.

In più, non manca l’occasione per il pranzo o la cena di Ferragosto, con un menu fisso di € 25 che prevede bruschetta, affettati misti, lasagnette tricolore, risotto ai porcini, patate prezzemolate, insalata verde, spallotto di vitello al forno, scaloppine ai porcini e, a persona, 1 bibita o birra o 1/4 di vino, acqua, caffè e dessert.

In caso di maltempo, sono disponibili posti al coperto

Per info e prenotazioni: cell. 392.4853342

