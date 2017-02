Sala riceve Renzi e poi Gentiloni Milano, due giorni pienissimi per il sindaco meneghino

L’ex Premier Matteo Renzi ha visita al sindaco di Milano, Beppe Sala, nel capoluogo meneghino. Ed è solo l’inizio per gli incontri di del Sindaco milanese, poiché oggi è il turno della visita dell’attuale Premier, Paolo Gentiloni.

Il primo incontro si è tenuto lunedì 27 febbraio 2017; i due illustri cittadini hanno presenziato insieme, in Duomo, per la messa per Franca Sozzani, ritirandosi poi presso la casa del Sindaco, in zona Brera, dove sono rimasti per circa un’ora

L’attuale presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, incontrerà invece Sala a Palazzo Marino, nella giornata di martedì 28 febbraio 2017. Al centro della riunione sono in nota il Patto per Milano e il progetto di portare nel capoluogo lombardo la sede dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco a Milano.

