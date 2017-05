Salute cardiovascolare, 17 consigli conosciuti e non

Come contrastare le malattie cardiovascolari? Molto spesso bastano alcuni cambiamenti nello stile di vita quotidiano per far abbassare in modo considerevole il rischio. Per scongiurarle queste patologie, oggi sempre più diffuse, Pablo Werba, responsabile dell’Unità prevenzione aterosclerosi del Monzino indica le 17 cattive abitudini per il cuore. Alcune note, come il fumo, altre invece meno conosciute.

Questi i comportamenti nemici del cuore: fumare (o vivere con un fumatore); fare poca attività fisica e poco movimento; fare esercizio fisico intenso senza essere in forma; ignorare il russamento; non prestare attenzione alla salute della bocca; non tenere sotto controllo stress, aggressività e depressione.

E ancora: isolarsi dagli altri; bere (troppi) alcolici; consumare sale in eccesso; esagerare con la carne rossa; non consumare abbastanza frutta e verdura; mangiare in eccesso; consumare cibi ipercalorici; credere che i problemi di cuore “non colpiranno me”; non considerare i pericoli perché sono “silenziosi”; assumere irregolarmente o sospendere le medicine; ignorare i sintomi fisici.

(FONTE: adnkronos.com)

loading...