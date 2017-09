Saluto ai fedeli Cardinale Scola Milano 8 settembre 2017, orario e info

Venerdì 8 settembre alle ore 21.00, nel Duomo di Milano, il cardinale Angelo Scola presiederà la celebrazione del Pontificale nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria.

In questa sua ultima celebrazione in Duomo la Chiesa ambrosiana gli esprimerà la propria gratitudine per i suoi 6 anni di episcopato sulla cattedra di Ambrogio.

In questa occasione la Chiesa ambrosiana esprimerà al cardinale Scola la propria gratitudine per i suoi 6 anni di episcopato. Lasciata la guida della Diocesi, il cardinale Scola risiederà poi nella casa canonica di Imberido (Oggiono, Lc), vicino al suo paese natale, Malgrate.

A quanti intendono esprimergli riconoscenza con un segno concreto, anche in continuità con la destinazione di tutte le offerte raccolte durante la Visita pastorale feriale, il cardinale Scola invita a contribuire a «Diamo lavoro», la terza fase del Fondo Famiglia Lavoro a favore di chi ha perso l’occupazione.

Come immagine ricordo, il Cardinale ha scelto l’affresco di Guido Reni rappresentante “La nascita della Vergine”, presente a Palazzo del Quirinale a Roma. L’immagine con una preghiera a Maria composta da Scola sarà diffusa ai fedeli che parteciperanno alla celebrazione in Duomo. Con la fine del suo incarico pastorale in Diocesi, il cardinale Scola lascerà l’appartamento nel Palazzo Arcivescovile per risiedere nella casa canonica di Imberido (Oggiono, Lc), vicino al suo paese natale, Malgrate.

