Salvatore Aranzulla aggredito Milano, lo sfogo su Facebook

Di seguito il post che Salvatore Aranzulla ha scritto dopo essere stato oggetto di un’aggressione a Milano, in zona Stazione Centrale, in pieno orario di pranzo. A seguito di alcuni commenti che hanno accusato Aranzulla di razzismo, al quale l’informatico ha cercato di rispondere, per chiarire l’equivoco:

“Tram9, Milano. 12:52, pieno giorno. A un paio di fermate dalla Stazione Centrale, una persona di colore, do quelle che salviamo dalla guerra, fuori di sé, probabilmente ubriaca o sotto effetti di stupefacenti, ha iniziato a urlarmi contro e a cercato di aggredirmi sul tram 9.

Sono scappato dal tram ed entrato nel Palazzo della Regione Lombardia per chiamare il 112 (gentilissimi e rapidi).

Sono un po’ spaventato, ma ora sto bene. Ma forse una riflessione più generale va fatta..

PS: vorrei chiarire a scanso di equivoci, dopo aver visto alcuni commenti: io sono per accogliere qualsiasi persona di qualunque razza o credo religioso, allo stesso tempo credo sia nostro diritto andare a spasso per le nostre città senza paura di incorrere in questi inconvenienti”.

