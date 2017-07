Scarcerato migrante irregolare che accoltellò poliziotto in Stazione centrale Milano

Non rimarrà in carcere l’uomo della Guinea, irregolare in Italia, che tre giorni fa ha accoltellato un poliziotto in Stazione centrale.

Secondo quanto spiegato, dopo essere stato bloccato e fermato, il 31enne è stato poi ascoltato nel conseguente interrogatorio di garanzia.

La decisione è stata quindi presa dal gip di Milano Maria Vicidomini, che ha stabilito che il 31enne fosse scarcerato e sottoposto, invece, all’obbligo di firma.

L’uomo, che ha accoltellato un poliziotto che, fortunatamente, indossava un giubbino antiproiettile e quindi non ha riportato ferite gravi, a questo punto sarà forse collocato in un ex CIE. Tra le ipotesi sul suo futuro non si esclude neppure un’eventuale espulsione; al momento, comunque, è a piede libero.