Sciopero aerei 16 giugno 2017, orario, elenco voli garantiti, eliminati, info

Venerdì 16 giugno 2017 si svolgerà uno sciopero nazionale del trasporto; saranno coinvolti aerei, treni e mezzi pubblici. Di seguito le modalità di adesione del settore aereo:

VOLI GARANTITI – Di seguito l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo sono tenute a comunicare all’Enac prima dello sciopero.

ORARI – Per lo sciopero generale dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale ed indotto degli aeroporti, la durata è di 24 ore dalle 00:01 alle 23:59;

– personale navigante gruppo Alitalia Sai: 4 ore dalle 10:00 alle 14:00;

– personale navigante e di terra delle compagnie aeree operanti in Italia: 14 ore dalle 10:00 alle 23:59.

VOLI DA ASSISTERE: voli da assistere in base alla legge 146/1990 e in applicazione della delibera 14/387 della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

– tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

– tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

– seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

– EZY 2857/2858 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA) MALPENSA (LIMC)

– VLG 6153 PALERMO (LICJ) FIUMICINO (LIRF)

– VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA (LEBL)

– AZA 9930 LINATE (LIML) CATANIA (LICC)

– AZA 8991 CATANIA (LICC) VENEZIA (LIPZ)

– AZA 8992 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)

– AZA 9931 CATANIA (LICC) LINATE (LIML)

– Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

SONO ALTRESÌ ASSICURATI:

– la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

– l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

– voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

MEDIO ORIENTE

rja 102 fiumicino(lirf) queen alia (ojai)

ely 386 fiumicino (lirf) tel aviv (llbg)

mea 236 malpensa limc beirut olba

msr 792 fiumicino (lirf) cairo (heca)

msr 706 malpensa (limc) cairo (heca) eth

713 fiumicino (lirf) addis abeba (haab)

uae 098 fiumicino (lirf) dubai (omdb)

aza 852 fiumicino (lirf) abu dhabi (omaa)

ira 751/750 tehran (oiie) malpensa (limc) tehran (oiie)

kac 166 fiumicino (lirf) kuwait (okbk)

sva 212 malpensa (limc) jeddah (oejn)

etd 83/84 abu dahabi (omaa) fiumicino (lirf) abu dahabi (omaa)

qtr 128 malpensa (limc) doha (othh)

isr 342 fiumicino (lirf) tel aviv (llbg)

SUB AREA SUD EST ASIATICO

tha 945 fiumicino (lirf) bangkok (vtbd)

cca 950 malpensa limc beijing (pek )

cpa 234 malpensa (limc) hong kong vhhh

sia 377 malpensa limc singapore (wsss)

aza 790 fiumicino (lirf) pechino (zbaa)

uzb 251 malpensa (limc) tashkent (uttt)

SUB AREA GIAPPONE E COREA

aza 784 fiumicino (lirf) tokyo narita (rjaa)

nca 089 francoforte (edfh) malpensa (limc)

tokyo narita (rjaa)

kal 932 fiumicino (lirf) incheon (rksi)

icv 002 malpensa (limc) lussemburgo narita

icv 973 malpensa (limc) narita (rjaa)

NORD AMERICA

aza 620 fiumicino (lirf) los angeles (klax)

dal 233 fiumicino (lirf) detroit (kdtw)

aca fiumicino (lirf) toronto (cyyz)

tsc 315 fiumicino (lirf) toronto (cyyz)

ual 971 fiumicino (lirf) chicago (kord

aal 721 fiumicino (lirf) charlotte (kclt)

uae 205 malpensa (limc) new york (kjfk)

SUD AMERICA

tam 8063 malpensa (limc) guarulhos (sbgr)

aza 688 fiumicino (lirf) santiago del chile (scel)

– È altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili, che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità, come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

– oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente

INTEGRAZIONI:

inseriti:

iss 0527 cagliari liee verona lipx

iss 0557 cagliari liee bologna lipe

iss 3700 malpensa (limc) dakar (gooy)

aza 786 malpensa (limc) tokyo narita (rjaa)

ely 382 malpensa (limc) tel aviv (llbg)

pia 750 malpensa (limc) parigi (lfpg) islamabad (oprn)

aza 8991 venezia (lipz) rostock (etnl)

eliminati:

aza 784 fiumicino (lirf) tokyo narita (rjaa)

ely 386 fiumicino (lirf) tel aviv (llbg)

SCIOPERO TRENI – Per tutte le informazioni sullo sciopero dei treni a Milano, le corse garantite e gli orari, CLICCA QUI

SCIOPERO ATM – Per tutte le informazioni sull’adesione allo sciopero da parte di ATM, , le corse garantite e gli orari, CLICCA QUI