Sciopero aerei 23 febbraio 2017, elenco completo voli a rischio e servizi garantiti

Il giorno 23 febbraio, dalle 00.01 alle 23.59, si svolgerà uno sciopero dei lavoratori del comparto aereo. La notizia è stata confermata dal Ministero dei Trasporti; di seguito tutte le info:

SOCIETÀ CHE POTRANNO ADERIRE ALLO SCIOPERO:

personale handling soc. aviapartner dell’aeroporto di torino caselle; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti)

dell’aeroporto di torino caselle; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti) personale navigante (piloti ed assistenti di volo) della soc. air italy ; 24 ore: dalle 00.01 alle 24.00 (anpac)

; 24 ore: dalle 00.01 alle 24.00 (anpac) personale delle aziende del settore trasporto aereo rappresentate dalle ass.ni assaereo, assaeroporti, fairo e assohandlers ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta) personale soc. aviapartner aeroporto di venezia tessera; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (ost filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl trasporti)

aeroporto di venezia tessera; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (ost filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl trasporti) personale navigante di cabina del gruppo meridiana ; 24 ore: dalle 00.01 alle 24.00 (rsa anpav)

; 24 ore: dalle 00.01 alle 24.00 (rsa anpav) personale aziende handling che effettuano pulizie di bordo presso l’aeroporto di fiumicino; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta)

che effettuano pulizie di bordo presso l’aeroporto di fiumicino; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta) personale gruppo alitalia-sai ; 24 ore: dalle 00.01 alle 23.59 (cub trasporti)

; 24 ore: dalle 00.01 alle 23.59 (cub trasporti) personale soc. wfs ground italy dello scalo di venezia tessera; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr fit-csil/ugl-ta)

dello scalo di venezia tessera; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr fit-csil/ugl-ta) personale socc. aviapartner e wfs ground italy dello scalo di venezia tessera; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr sgb

dello scalo di venezia tessera; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr sgb personale soc. gh venezia dello scalo di venezia tessera; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr sgb)

dello scalo di venezia tessera; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr sgb) personale soc. sea di milano linate e malpensa ; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti)

; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti) personale gruppo alitalia-sai ed alitalia cityliner ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta) personale navigante di cabina soc. easyjet ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (uilt-uil)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (uilt-uil) personale appalti soc. alpina service operante presso l’aeroporto marconi di bologna; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil)

operante presso l’aeroporto marconi di bologna; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osr filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil) personale navigante soc. mistral air di roma ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl) personale navigante soc. ryanair limited ; 4 ore:dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl)

; 4 ore:dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl) personale navigante soc. volotea si ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl) personale gruppo meridianafly ; 4 ore: dalle 12.00 alle 16.00 ; limitatamente all’aeroporto di napoli capodichino: dalle 11.01 alle 15.00 (usb lavoro privato)

; 4 ore: dalle 12.00 alle 16.00 ; limitatamente all’aeroporto di napoli capodichino: dalle 11.01 alle 15.00 (usb lavoro privato) personale gruppo alitalia ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 ; limitatamente all’aeroporto di napoli capodichino: dalle 11.01 alle 15.00 (usb lavoro privato)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 ; limitatamente all’aeroporto di napoli capodichino: dalle 11.01 alle 15.00 (usb lavoro privato) personale navigante soc. brookfield aviation international ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl) personale navigante della soc. workforce international contractors limited ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl) personale navigante soc. crewlink ireland limited ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl) personale navigante della soc. mcginley aviation ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl) personale navigante della soc. dorato aviation limited ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (fit-cisl) personale soc. toscana aeroporti degli aeroporti di firenze e pisa; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (ost usb lavoro privato)

degli aeroporti di firenze e pisa; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (ost usb lavoro privato) personale dell’intero trasporto aereo ; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 ; limitatamente all’aeroporto di napoli capodichino: dalle 11.00 alle 15.00; personale gruppo meridianafly: dalle 12.00 alle 16.00 (usb lavoro privato)

; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 ; limitatamente all’aeroporto di napoli capodichino: dalle 11.00 alle 15.00; personale gruppo meridianafly: dalle 12.00 alle 16.00 (usb lavoro privato) personale soc. aviation service dell’aeroporto di bologna; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osp filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta/usb lp)

dell’aeroporto di bologna; 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 (osp filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta/usb lp) personale navigante (piloti ed assistenti di volo) del gruppo alitalia sai ; 4 ore: dalle 14.01 alle 18.00 (confael assovolo trasporto aereo)

; 4 ore: dalle 14.01 alle 18.00 (confael assovolo trasporto aereo) personale soc. airport handling di milano linate e malpensa ; 4 ore: dalle 10.00 alle 14.00 (osr usb lavoro privato)

; 4 ore: dalle 10.00 alle 14.00 (osr usb lavoro privato) sciopero generale lavoratori comparto aereo, aeroportuale ed indotto degli aeroporti ; 24 ore: dalle 00.01 alle 23.59 (cub)

; 24 ore: dalle 00.01 alle 23.59 (cub) personale soc. airport handling di milano linate ; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti)

; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti) personale area 1 soc. airport handling di milano malpensa ; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti)

; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti) personale soc. aviapartner handling di milano malpensa; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti)

di milano malpensa; 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59 (osr cub trasporti) personale rampa soc. airport handling di milano malpensa; 24 ore: dalle 00.00 alle 24.00 (osr usb lavoro privato)

di milano malpensa; 24 ore: dalle 00.00 alle 24.00 (osr usb lavoro privato) personale carico e scarico soc. airport handling di milano malpensa; 24 ore: dalle 00.00 alle 24.00 (osr usb lavoro privato)

di milano malpensa; 24 ore: dalle 00.00 alle 24.00 (osr usb lavoro privato) personale area 1 soc. airport handlingdi milano malpensa; 24 ore: dalle 00.00 alle 24.00 (osr usb lavoro privato)

personale navigante – piloti ed assistenti di volo – del gruppo alitalia sai (alitalia sai ed alitalia cityliner); 24 ore: dalle 00.01 alle 24.00 (rsa anpac/anpav/usb lavoro privato)

SERVIZI GARANTITI – L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile, ndr) sul proprio sito, specifica che “i soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, l’impresa che eroga il servizio” sono tenuti a erogare prestazioni indispensabili in determinate fasce orarie e per voli specifici. Nel dettaglio, sarà garantita l’assistenza a:

– “tutti i voli la cui partenza è schedulata negli orari pubblicati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce;

– voli di posizionamento;

– i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana (in base a convenzioni internazionali e ad accordi internazionali plurilaterali o bilaterali);

– i voli di Stato, di emergenza, di soccorso e umanitari;

– tutti i voli intercontinentali in arrivo;

– i voli intercontinentali in partenza nella misura del 50% dei voli schedulati negli orari pubblicati da ciascun vettore;

– un collegamento monogiornaliero A/R per le isole per vettore”.