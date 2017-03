Sciopero aerei 8 marzo 2017, elenco orari, compagnie e voli coinvolti

Le associazioni sindacali hanno indetto uno sciopero generale per mercoledì 8 marzo 2017; i disagi, con modalità differenti a seconda delle città, coinvolgono i mezzi pubblici, i treni e gli aerei. Di seguito i dati riguardanti Milano:

SCIOPERO AEREI – Diverse le compagnie del comparto aereo che aderiranno alla sollevazione; per tutte le indicazioni CLICCA QUI

SCIOPERO TRENI – Per le modalità di adesione di Trenord, CLICCA QUI

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI – Per le modalità di adesione di ATM CLICCA QUI

AREA C – Si attende ancora che Palazzo Marino dichiari la sospensione delle telecamere di Area C per tutta la giornata. Al momento, il Comune di Milano non si è ancora pronunciato.

