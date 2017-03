Sciopero Milano 24 marzo 2017, orario Atm, corse garantite, Area C

È stato indetto per venerdì 24 marzo 2017 uno sciopero dall’organizzazione sindacale Sol Cobas: si tratta di una protesta di 4 ore del personale del Gruppo ATM SpA.

ORARI – Secondo quanto comunicato dall’Azienda del Trasporto Milanese sul proprio sito, “L’agitazione in ATM è prevista dalle ore 18,00 alle ore 22,00”.

FASCE DI SERVIZIO REGOLARE – Il servizio dei mezzi pubblici di superficie e della metropolitana sarà regolare nel seguente orario:

– da inizio servizio, alle 18,00

AREA C – Durante tutta la giornata rimarranno attive e normalmente funzionanti le telecamere di Area C.

CONTATTI – Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero del centralino del Comune di Milano allo 020202.

