Adesione ATM sciopero Milano 8 marzo 2017, orari, fasce di garanzia, Area C, info

Per mercoledì 8 marzo 2017, giornata della Festa della Donna, l’organizzazione sindacale USB ha proclamato uno sciopero Generale Nazionale di 24 ore con modalità che variano da città a città.

ORARI POSSIBILI DISAGI ATM – Per quanto riguarda Milano, Atm ha comunicato che possibili disagi si potranno verificare nel seguente intervallo orario:

– dalle 8,45 alle 15,00

– dalle 18,00 al termine del servizio.

FASCE DI GARANZIA – Il servizio, sia in superficie che in metropolitana, sarà regolare nel seguente orario:

– da inizio servizio, alle 8,45

– dalle 15,00 alle 18,00

SCIOPERO TRENORD E SETTORE FERROVIARIO – A breve le modalità di adesione allo sciopero da parte dei dipendenti di Trenord.

SCIOPERO AEREI – A breve le modalità di adesione allo sciopero da parte del settore aereoportuale.

TELECAMERE AREA C – Si attende al momento la nota del Comune circa lo spegnimento, o meno, per tutta la giornata dell’8 marzo.

