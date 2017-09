Sciopero trasporto pubblico 14 settembre 2017 Milano, orari

È stato indetto per giovedì 14 settembre 2017, dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) uno sciopero dei lavoratori del Gruppo ATM S.p.A.

La protesta si svolgerà dalle ore 18.00 alle ore 22.00, e vi potrà aderire il personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana.

Le corse rimarranno pertanto regolari da inizio servizio fino alle ore 18,00.

Gli eventuali disagi potranno coinvolgere sia i mezzi di superficie, sia tutte le linee della metropolitana milanese.

Al momento il Comune di Milano NON ha annunciato, per la giornata, la sospensione delle telecamere di Area C, che rimane pertanto attiva.